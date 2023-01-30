Польша ввела новые правила для повторного въезда украинцев. Об этом сообщают в украинском посольстве в Польше.

Теперь при повторном пересечении польской границы украинцы должны предъявлять электронный документ Diia Pl, чтобы не потерять статус PESEL UKR.

Diia Pl - по сути польский вариант приложения "Дия", через него также можно предъявлять документы.

Напомним, теперь в Кракове украинцы могут оформить загранпаспорт и ID-карту, а также - обменять водительские права. С сегодняшнего дня, 30 января, там заработал стационарный центр обслуживания граждан.

Кроме того, ранее мы писали, что в Польше меняют правила пребывания беженцев из Украины. Так, бесплатно проживать в местах временного размещения украинцы смогут только в первые 120 дней с момента приезду в Польшу, а социальные выплаты будут "замораживаться" в случае выезда из страны.

Также мы сообщали, что украинские беженцы без документов могут вернуться домой из-за границы и рассказывали, что для этого нужно. Вернуться можно через такие страны - Германия, Польша, Румыния, Болгария, Турция.