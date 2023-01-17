Кабинет министров Украины разрешил гражданам пересылать по почте документы, удостоверяющие личность, включая паспорта, как внутри страны, так и за рубеж.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. Разрешена пересылка в международных регистрированных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период действия военного положения или на период, заканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверение лица на возвращение в Украину", – сообщил он.

Ранее мы писали, что в Минреинтеграции рассказали украинцам, как зарегистрировать новорожденного за границей.

Также мы сообщали, что в польском Гданське открылся стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис", где украинцы теперь могут оформлять паспортные документы. Это уже четвертое подразделение ГП "Документ" на территории Польши.