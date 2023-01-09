Минреинтеграции публикует руководство по регистрации новорожденных за границей. Если украинка рождает за границей, регистрацию проводят диппредставительства и консульские учреждения Украины.

Об этом пресс-служба ведомства пишет в Facebook.

Порядок регистрации:

Подается письменное или устное заявление родителей (или одного из них, или родственников, в случае невозможности обращения родителей) в диппредставительство или консульское учреждение; Консул проводит регистрацию с определением происхождения ребенка и присвоением фамилии, имени и отчества.

Документы для регистрации:

Документ медучреждения о рождении, или справка врача, который оказывал помощь при родах;

Паспорт или другой удостоверяющий личность документ;

Свидетельство о браке или заявление матери, заявление отца про признание отцовства.

Заявление о регистрации следует подать не позже месяца с дня рождения ребенка.

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