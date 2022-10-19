В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что делать украинцам, которые оказались за границей во время военного положения и нуждаются в оформлении инвалидности.

Сообщается, что оформить инвалидность за границей можно дистанционно. Для этого необходимо иметь на руках медицинские документы и обследования. Их следует отправить на украинском языке семейному врачу или лечащему врачу на территории Украины, чтобы оформить направление МСЭК (форма 088/о).

После чего врачебно-консультативная комиссия рассмотрит пакет документов и при наличии признаков инвалидности направит их на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности.

При этом если в случае обращения для установления инвалидности лицо не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения. Экспертиза проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии независимо от места регистрации, проживания или пребывания граждан.

Также указывается, что для тех лиц, которые находятся за границей и которым необходимо восстановить справку об инвалидности и повторно пройти МСЭК, постановлением КМУ от 30.03.2022 № 390 продлен срок действия инвалидности на весь срок действия военного положения на территории Украины и 6 месяцев после его прекращения/отмены.

Ранее мы также писали, что Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Решением снято ограничение по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают.

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