В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, как сохранить здоровую психику во время войны.

Соответствующая инфографика опубликована в Facebook ведомства.

"Потеря близких, разделенные семьи, насилие, пленение, оккупация, даже просто звуки сирен и взрывов – все это влияет на наше психическое состояние. По данным ВОЗ, каждый пятый человек во время войны страдает определенными формами расстройства психики. Это текущая проблема и проблема, которую нам придется решать еще в ближайшие 5-6 лет после победы", - говорится в сообщении.

Медики поясняют, что говорить о психическом здоровье иногда трудно, однако признание проблемы означает, что обязательно найдется способ ее решения.

Известно, что психическое здоровье влияет на каждую сферу нашей жизни. Каждое действие или эмоция человека зависит от состояния его психики.

Психическое здоровье влияет и на физическое состояние человека. Так, болезни сердечно-сосудистой системы возникают под влиянием стресса, поэтому его преодоление позитивно влияет на здоровье сердца.

Психическое здоровье влияет на социальные взаимоотношения. Расстройства психики могут привести к неспособности общения даже с самыми близкими людьми.

Качество нашей жизни также напрямую зависит от состояния психики.

Забота о психическом здоровье повышает самооценку и улучшает социальные взаимоотношения между людьми.

Медики советуют обратиться к квалифицированным специалистам, если человек не чувствует в себе силы справиться со стрессом.

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Также "Страна" сообщала, что медики объяснили украинцам, почему важна физическая активность и как сохранить здоровье во время войны.