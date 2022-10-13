В Министерстве охраны здоровья Украины написали рекомендации для украинцев, как сохранять спокойствие и не поддаваться панике в виду напряженной ситуации в стране.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ на официальной странице организации в Фейсбук.

"Несколько дней Украина находится под усиленными ракетными атаками. Это заставляет нас снова нервничать и тревожиться", - пишут в пресс-службе.

Чтобы сохранить выдержку в условиях массовых воздушных атак и других военных вызовов, в МОЗ рекомендуют прочесть и принять ко вниманию следующие советы психолога Натальи Зарецкой:

Будьте готовы вовремя и без паники реагировать на угрозу

Помните, что война продолжается, так что обстрелы не только теоретически возможны — они наверняка будут продолжаться, пока Россия не потеряет способность бить по нам своим оружием. Регулярность и мощь атак могут быть разными, но, очень важно, чтобы каждый был морально готов вовремя и адекватно, без паники реагировать на любую угрозу.

Соблюдайте правила безопасности

Правила безопасности — как и военные уставы — написаны кровью, их действительно важно соблюдать. Поэтому, услышав сигнал тревоги, непременно направляйтесь к укрытию.

Подготовьте "тревожный рюкзак"

В критических ситуациях время – самый ценный ресурс, иногда сохранить жизнь помогает секунда. Поэтому тревожные рюкзаки должны быть готовы в режиме 24/7 — у каждого члена семьи свой. Даже у ребенка, если он может перемещаться самостоятельно. Регулярно просматривайте и пополняйте рюкзак.

Заранее изучите маршрут к безопасному месту

Маршрут к безопасному месту должен быть известен. Пройдите с секундомером путь к ближайшему укрытию из каждого места, в котором вы регулярно находитесь: из дома, с работы, от школы, детского сада, секции, спортзала, магазина или супермаркета, которым обычно пользуетесь. Сделайте это вместе с ребёнком. Замерьте время, за которое вы, ваш ребенок, пожилые родители реально можете дойти до укрытия.

Имейте ввиду, что это время может быть разным.

Если вы едете в новое место – например, в гости – проверьте карту укрытий в месте назначения и по дороге к нему. Особо следует обратить внимание на этот пункт тем, кто вернулся в Украину из эвакуации недавно.

Продумайте возможные маршруты эвакуации

Продумайте свои эвакуационные маршруты из тех мест, где вы находитесь или можете находиться, учитывая разные возможные сценарии (когда угроза может появляться из разных направлений). Внимательно следите за сообщениями по официальным каналам информирования органов власти.

Придерживайтесь активной позиции

Активная позиция в большинстве случаев помогает более эффективно избежать угроз. Активная позиция предусматривает внимательное наблюдение за ситуацией, а не хаотическую суету и хаотичное слежение за разными каналами информации; трезвый анализ ситуации на основе имеющейся информации, а не потакание панике; принятие собственных взвешенных решений.

Примите, что страх – это нормально

Страх – это система оповещения об угрозах. Поэтому не бойтесь бояться, но помните о том, что страх (как и любая другая ваша эмоция) должен работать на вас, а не вы на него.

Разгружайте психику и не блокируйте эмоции

Эмоции являются проявлением наших ощущений, они могут быть очень разными — радостными и печальными, положительными и отрицательными, целостными и глубокими или мозаичными и "разорванными". Очень важно понять, что эмоции – это чувства, которые проявляются внешне, поэтому одна из основных функций эмоций – вынести чувства из глубин вашей психики – сознания и подсознания. Блокируя, сдерживая эмоции внутри себя, вы мешаете им выполнить основные назначения — проявить ваши чувства и разгрузить психику, защищая ее таким образом от чрезмерных нагрузок. Поэтому смейтесь, когда весело или радостно, плачьте или грустите, когда грустно, больно или горько, молчите, когда не хочется говорить, и общайтесь с теми, кто для вас действительно важен.

Научитесь понимать себя, собственные ощущения

Очень важно позволить себе испытывать и проявлять собственные эмоции – настоящие, а не те, на которые вас пытаются спровоцировать извне. Человек действительно может чувствовать себя спокойно в любой ситуации, даже в эпицентре чрезвычайных или критических событий. Спокойно не означает безответственно или безразлично. Спокойно означает уверенно в себе, понимая, что происходит вокруг, и принимая взвешенные решения о своих действиях. На практике внутреннее спокойствие и уверенность очень важны для принятия оптимальных решений в критических ситуациях. С точки зрения психологии чувство внутреннего покоя является основным критерием того, что с вами все отлично. Потеря такого покоя обычно является следствием стресса — если в течение трех суток вы не вернулись в нормальное состояние и мировосприятие, следует обратиться за поддержкой к специалисту.

Вовремя обращайтесь за помощью

Вовремя обратиться к психологу – как вовремя обратиться к стоматологу: чем раньше, тем проще. Первый испуг, страх сирены - подобно первой зубной боли — это как "начальная стадия кариеса". В большинстве случаев достаточно одной консультации, чтобы с ним справиться. А вот если сигналами собственной психики пренебрегать, можно довести ситуацию и до "психологического пульпита", когда одним визитом не обойдешься. Но и в такой ситуации важно помнить, это не приговор, и ситуацию можно успешно проработать — главное, обратиться к квалифицированному специалисту.

Относитесь к испытаниям как к опыту

"Все испытания даются по силам", - пишут специалисты МОЗ в завершении публикации.

Напомним, вопрос борьбы со страхом и паникой является крайне актуальным в сфере здравоохранения в последние дни в связи со случившимся массированным обстрелом территории Украины в понедельник, 10 октября. Так, во вторник, медики из ЦОЗ объяснили украинцам, как бороться с чувством страха и паническими состояниями.