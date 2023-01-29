С 27 декабря во всех отделениях "Укрпочты" можно получить посылку без документов - с помощью SMS-сообщения.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба компании.

Нововведение действует для физических лиц и при условии, что в отправке указан номер телефона получателя.

Услуга может быть использована при таких условиях:

объявленная ценность посылки - до 15 000 грн, наложенный платеж - до 5 000 грн (для внутренних отправлений);

объявленная ценность - до 20 000 грн (для международных отправлений);

отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Напомним, в июне прошлого года "Укрпочта" повысила стоимость доставки посылок. Отправка весом до одного килограмма в пределах Украины подорожала с 31 до 35 гривен. Доставка посылки весом до 15 кг - с 65 до 75 гривен. Кроме того, на 14% выросла стоимость услуги "Документы".

Ранее мы писали, что с 1 января "Укрпочта" снизила стоимость экспресс-доставки в Польшу на 75%. Новые тарифы действуют как для розничных, так и для корпоративных клиентов.

Также "Страна" рассказывала, что "Новая Почта" запустила сервис, позволяющий получать посылки другому человеку. Услуга бесплатна и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тысяч грн.