Семь процентов от стоимости почтовой отправки – сообщено о подозрении инспектору таможенного поста "Укрпочта".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.





По данным следствия, чиновник наладил схему, согласно которой предлагал свои "услуги" в виде беспрепятственного осуществления таможенного оформления товаров и проведения других таможенных процедур за вознаграждение в размере семи процентов стоимости почтового отправления.

"Таким образом, начиная с июля 2022 года следствием задокументировано 3 факта получения должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму более 60 000 гривен за отсутствие создания искусственных препятствий при таможенном оформлении международных почтовых отправлений, занижение обязательных таможенных платежей и ускорение процедур таможенных формальностей", - говорится в сообщении.



Также, в сообщении упомянуто о том, что разоблачена противоправная деятельность прокурорами при оперативном сопровождении ГВ "Д" УЗИ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Прокуратура также опубликовала примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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