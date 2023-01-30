В Кракове украинцы могут оформить загранпаспорт и ID-карту и обменять водительские права
В польском Кракове украинцы теперь могут оформить ряд документов. С 30 января там заработал стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" ГП "Документ".
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграм-канале.
В частности, теперь в Кракове украинцы могут оформить:
- одновременно загранпаспорт и ID-карту;
- паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж;
- ID-карту;
- обмен водительского удостоверение.
Ранее мы писали, что украинские беженцы без документов могут вернуться домой из-за границы и рассказывали, что для этого нужно.
Также сообщали, что в Польше планировали ограничить время бесплатного размещения украинских беженцев и изменить правила получения выплат.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.
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