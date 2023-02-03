Зеленский ответил на петицию. Фото: president.gov.ua

Закон об усилении ответственности военнослужащих был принят и подписан, прежде всего, с учетом пожеланий военного руководства.

Так Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием наложить вето на этот закон.

Также президент предложил Кабмину дополнительно проработать этот вопрос "с целью усовершенствования механизма" наказания военнослужащих.

Скриншот петиции

Мы подробно разбирали закон об усилении ответственности военнослужащих.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.  

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, зачем Зеленский устроил массовые обыски у чиновников, Коломойского и Авакова. 

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