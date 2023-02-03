Закон об усилении ответственности военнослужащих был принят и подписан, прежде всего, с учетом пожеланий военного руководства.

Так Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием наложить вето на этот закон.

Также президент предложил Кабмину дополнительно проработать этот вопрос "с целью усовершенствования механизма" наказания военнослужащих.

Мы подробно разбирали закон об усилении ответственности военнослужащих.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, зачем Зеленский устроил массовые обыски у чиновников, Коломойского и Авакова.