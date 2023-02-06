Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

За соответствующее решение проголосовали 317 нардепов.

"Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то не пришли еще. Летят из ОАЭ", - прокомментировал голосование нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Он также напомнил, что в Раде сейчас осталось 409 депутатов.

Напомним, Абрамович прошел в Раду по спискам ОПЗЖ в 2019 году. Вышел из ОПЗЖ в марте 2022 года (заявление на выход подал 24 февраля). С начала вторжения РФ преимущественно находился за границей. В Украину приезжал несколько раз. В последний раз - в январе 2023 года. Но затем вновь покинул страну. Имеет тесные связи с властью. В том числе - с Давидом Арахамией.

Считается, что нынешний губернатор Харьковской области Синегубов - это его человек.

Также Абрамович близок к нардепу-застройщику Вадиму Столару, по квоте которого он в 2019 году и зашёл в ОПЗЖ.

Столар также в январе 2023 года вернулся в Украину впервые после вторжения. Но, в отличие от Абрамовича, покинуть Украину ему не дали, запретив выезжать за границу. А на прошлой неделе у Столара СБУ проводило обыски по делу о связях с Медведчуком.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.