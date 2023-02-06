Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада приняла обращение с призывом немедленно перевести Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Обращение украинского парламента адресовано Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС.

За постановление проголосовали 311 нардепов.

"Критическое состояние здоровья третьего Президента Грузии, гражданина Украины Михеила Николозовича Саакашвили, подтверждено судебно-экспертной комиссией Центра "Эмпатия" с участием грузинских и международных экспертов в соответствии с принципами Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола) требует решительной реакции со стороны Верховной Рады Украины... Грузинская сторона должна обеспечить гражданину Украины Михеилу Саакашвили надлежащую медицинскую помощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения", - говорится в обращении ВР.

Напомним ранее в МИД Украины высказали протест из-за "негуманного обращения с гражданином Украины Михеилом Саакашвили, который удерживается за решеткой в Грузии".

Также сообщалось, что сильно похудевший в грузинской тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в Тбилиси попросил похоронить свое сердце в Киеве.