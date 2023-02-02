В МИД Украины высказали протест из-за "негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который удерживается за решеткой в Грузии".

Заявление МИД опубликовано на сайте ведомства.

"Призываем грузинскую власть немедленно прекратить издевательства над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", - говорится в заявлении МИД.

Также там сказано, что "грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии".

Напомним, вчера на судебном заседании Саакашвили поднял футболку и показал, как он сильно похудел. Адвокаты заявляют, что он серьезно болен и нуждается в зарубежном лечении.

Также сообщалось, что экс-президент Грузии Саакашвили на судебном заседании в Тбилиси попросил похоронить свое сердце в Киеве.

Осенью 2021 Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и почти сразу же был задержан, поскольку на родине он дважды приговорен судом за различные преступления.