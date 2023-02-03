В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении ВР к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентов стран-членов ЕС о необходимости немедленного переведения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект постановления был зарегистрирован 3 февраля

Ранее в МИД Украины высказали протест из-за "негуманного поведения с гражданином Украины Михеилом Саакашвили, который удерживается за решеткой в Грузии".

Напомним, вчера на судебном заседании Саакашвили поднял футболку и показал, как он сильно похудел. Адвокаты заявляют, что он серьезно болен и нуждается в зарубежном лечении.

Также сообщалось, что экс-президент Грузии Саакашвили на судебном заседании в Тбилиси попросил похоронить свое сердце в Киеве.

Осенью 2021 Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и почти сразу же был задержан, поскольку на родине он дважды приговорен судом за различные преступления. После задержания Саакашвили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил журналистам на брифинге, что бывший президент находится в пенитенциарном учреждении.