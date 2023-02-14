Сотрудников военкомата, которые задерживали мужчин в Одессе во время вручения повестки, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Также сообщают, что военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий.

"С личным составом, который вовлечен в мероприятия оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня появились сразу два видео из Одессы. В одном из случаев мужчину, который сопротивлялся, жестко задержали. В другом случае - с травматическим оружием.

В оперкомандовании Юг отреагировали на видео, признав, что в некоторых случаях поведение военкомов является некорректным.

Напомним, ранее в Одессе уже неоднократно публиковались видео жёстких действий сотрудников военкоматов по вручению повесток. В оперативном командовании "Юг" обещали пресекать подобную практику.

При этом в ВСУ заявляли, что вручать повестки украинцам могут где угодно и не только военкомы.

Также в сети появились видео, как работники военкомата для вручения повесток устраивают засады в припаркованных гражданских авто или прячутся в машинах скорой помощи.

"Страна" разбиралась, как и почему в Украине активизируют раздачу повесток.