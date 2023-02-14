Военкомы ходят с регулярными рейдами по вручению повесток. Иногда их поведение является некорректным.

Об этом заявила спикер оперковандования "Юг" Наталия Гуменюк.

Таким образом она прокомментировала видео с задержанием и избиением мужчины в Одессе сотрудниками военкомата.

"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев", - сказала Гуменюк.

При этом она добавила, что не на всех видео, опубликованных в сети, присутствуют действительно военкомы и не везде изображены меры мобилизации.

Ране в ОК "Юг" обещали пресекать подобную практику. Но с тех пор поток подобных видео из Одессы не прекратился.

Также сообщалось, что в Украине начали издавать повестки нового образца.