В Карпатах любителям горнолыжного курорта начали вручать повестки.

Видео с военными, которые подходят к мужчинам на горнолыжных спусках, появилось в сети.

Судя по вывескам, происходит это в Славском Львовской области.

"Я думала, что это приколах в горах, но это не прикол. Реально повестки выдают", - говорит автор видео.

Ранее "Страна" рассказывала, что недавно большой резонанс в сети вызвало видео, на котором военкомат Одессы использовал машину скорой помощи для вручения повесток. По сообщениям местных жителей, такая машина забирала подходящих под призыв мужчин на улицах и везла в центр комплектования.

Позже в центре комплектования заявили, что машина скорой помощи для вручения повесток больше не используется.

В ВСУ объяснили, как сейчас проходит мобилизация в Украине. Там сообщили, что в настоящее время нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые дают партнеры, так и для пополнения потерь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

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