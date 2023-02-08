Спецпредставитель омбудсмена разъяснил, могут ли украинские консульства выдавать повестки за рубежом
Украинские консульства за рубежом не имеют права выдавать гражданам Украины повестки.
Об этом сообщил спецпредставитель украинского омбудсмена в Британии Юрий Лысенко.
По словам юриста, он запросил официальную информацию на этот счет у дипломатических учреждений Украины за рубежом. И получил следующие ответы:
- Консульство обязано вести военный учет мужчин.
- Но дипломатические структуры не будут выдавать повестки лицам, состоящим на учете.
- При этом они должны доносить до сведения граждан призывного возраста о том, когда начинается очередной призыв на срочную военную службу.
- Также консульства должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации и военного положения.
Но юридического определения понятия такого "содействия" пока нет.
Напомним, норма о содействии консульств для возврата мужчин в Украину содержится в декабрьском постановлении Кабмина, которое "Страна" уже анализировала.
Также мы писали, что как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".
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