Украинские консульства за рубежом не имеют права выдавать гражданам Украины повестки.

Об этом сообщил спецпредставитель украинского омбудсмена в Британии Юрий Лысенко.

По словам юриста, он запросил официальную информацию на этот счет у дипломатических учреждений Украины за рубежом. И получил следующие ответы:

Консульство обязано вести военный учет мужчин. Но дипломатические структуры не будут выдавать повестки лицам, состоящим на учете. При этом они должны доносить до сведения граждан призывного возраста о том, когда начинается очередной призыв на срочную военную службу. Также консульства должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации и военного положения.

Но юридического определения понятия такого "содействия" пока нет.

Напомним, норма о содействии консульств для возврата мужчин в Украину содержится в декабрьском постановлении Кабмина, которое "Страна" уже анализировала.

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