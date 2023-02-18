В Тернополе разгорелся скандал из-за ситуации, в результате которой погиб украинский военный.

33-летний житель города Богдан Покитко погиб на Донбассе, о чем сообщил в Facebook мэр Тернополя Сергей Надал.

Но в соцсетях возмутились тому, что мужчину бросили на передовую без надлежащего обучения.

Тернопольчанка Оксана Огородник рассказала, что Покитко был мобилизован с остановки общественного транспорта во второй половине января. Уже 12 февраля он уже был отправлен на передовую в пригород Донецка. А спустя четыре дня, 16 февраля, погиб.

"Позор всем ответственным лицам - это будет на вашей совести!!!" - написала женщина.

В соцсетях рассказали, что родной брат Богдана Покитко сейчас тоже воюет. Мать мужчин осталась одна без надлежащей помощи.

В комментариях к некрологу от мэра многие выразили мнение, что именно из-за таких историй стало меньше желающих отправляться в ряды ВСУ - поскольку на передовую призывников бросают с "нулем подготовки".

Напомним, недавно в соцсетях распространялись видеообращения бойцов 116-й бригады теробороны из Полтавы, находившейся на участке фронта в районе Бахмута и Соледара. Военные жаловались на то, что у них нет надлежащего материально-технического обеспечения и должной подготовки.

Ранее мы писали, что экс-нардеп, военнослужащий 72-й бригады Игорь Луценко рассказал, что находящаяся под Бахмутом Донецкой области 30-я бригада ВСУ не имеет боеприпасов, поэтому отступает при соприкосновении с россиянами, из-за чего трасса Бахмут-Славянск может быть потеряна в ближайшее время.