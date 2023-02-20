Во вторник, 21 февраля, в 11:00 по киевскому времени президент России Владимир Путин будет выступать с посланием к Федеральному собранию.

По этому поводу в РФ идёт агитационная кампания. На улицах появились плакаты с надписями: "Смотреть и слушать. 21.02.2023", "Граница России нигде не заканчивается. 21.02.2023".

По данным журналистов, Путин заявит о сплоченности россиян, их безоговорочной поддержке войны, уже традиционно расскажет о многополярном мире, антиколониальной политике России, об успешных примерах импортозамещения и успехах в борьбе с санкциями.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что война в Украине станет главной темой послания главы Кремля.

Ранее мы сообщали, что после послания президента РФ Федеральному собранию пройдут заседания Госдумы и Совета Федерации РФ. Они состоятся на следующий день после послания - 22 февраля, в годовщину признания Россией "ДНР" и "ЛНР". Как пишут российские СМИ, заседания будут внеплановыми.