Правительство Украины обратилось к шведскому сервису потокового аудио Spotify с просьбой исключить из своих каталогов российских исполнителей, поддерживающих власти РФ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью британской газете The Sunday Times.

По словам Ермака, в администрации президента Владимира Зеленского были шокированы тем, что российский исполнитель Филипп Киркоров посетил церемонию вручения музыкальной премии Grammy в Лос-Анджелесе.

Как пишет издание, глава Офиса президента Украины был "в ярости" от возможности свободно путешествовать по западным странам тем российским артистам, кто поддерживает армию РФ.

Известно, что в январе президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против ряда российских артистов. В их число вошел и Филипп Киркоров.

В ответ популярный российский исполнитель заявил, что принимает по этому поводу поздравления, и назвал Зеленского "старым товарищем и партнёром".

Ранее мы писали, что министр культуры Александр Ткаченко настаивает на исключении из репертуара мировых и украинских исполнителей произведений российских композиторов.