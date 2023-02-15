В клубе Полтавы подростки танцевали под российскую музыку, потому что им "надоела война".

Об этом пишет в Facebook журналист Константин Андриюк.

"354-й день полномасштабного вторжения оккупанта на нашу землю! Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под "инстасамку", "басту", "моргенштерна", - написал он.

По его словам, подростки после этого не раскаивались.

"Часть из них даже прибежали в комментарии в соцсети, где их уже осудили. И честно признались – мол они "устали от войны", они просто "живут жизнь", а всем "патриотам" посоветовали слушать ваньку-встаньку", - пишет журналист.

Напомним, 7 октября прошлого года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.

Ранее мы рассказывали, что из выпуска шоу "Голос" вырезали выступления конкурсантов с российскими песнями.