В Москве суд арестовал на 15 суток многодетного отца-одиночку за прослушивание украинской музыки в авто
Суд в Москве отправил под арест на 15 суток многодетного отца-одиночку за прослушивание украинской музыки в автомобиле.
Как сообщает оппозиционное российское издание "Новая газета".
Европа, мужчину признали виновным в "дискредитации вооруженных сил РФ" и неповиновении полицейскому.
Напомним, ранее финалистку крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольгу Валееву и ее подругу осудили за исполнение песни "Червона калина".
Как сообщило МВД России, "в отношении одной из женщин назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей". Штраф назначили Валеевой, так как у нее есть несовершеннолетние дети.
Также сообщалось, что незадолго до случая с Валеевой в Крыму участников свадьбы привлекли к ответственности за ту же песню.
Вместе с тем, как мы ранее писали, Верховная Рада запретила российскую музыку и распространение книг из РФ, Беларуси и оккупированных территорий.
Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.