Суд в Москве отправил под арест на 15 суток многодетного отца-одиночку за прослушивание украинской музыки в автомобиле.

Как сообщает оппозиционное российское издание "Новая газета".

Европа, мужчину признали виновным в "дискредитации вооруженных сил РФ" и неповиновении полицейскому.

Напомним, ранее финалистку крымского конкурса "Миссис королева красоты" Ольгу Валееву и ее подругу осудили за исполнение песни "Червона калина".

Как сообщило МВД России, "в отношении одной из женщин назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей". Штраф назначили Валеевой, так как у нее есть несовершеннолетние дети.

Также сообщалось, что незадолго до случая с Валеевой в Крыму участников свадьбы привлекли к ответственности за ту же песню.

Вместе с тем, как мы ранее писали, Верховная Рада запретила российскую музыку и распространение книг из РФ, Беларуси и оккупированных территорий.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.