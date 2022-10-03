Финалистка крымского конкурса "Миссис королева красоты - 2022" Ольга Валеева и ее подруга осуждены судом Крыма за исполнение песни "Ой у лузі червона калина", которую считают гимном украинских националистов. Запись исполнения появилась в социальных сетях.

Как сообщило МВД России, "в отношении одной из женщин назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тысяч рублей". Штраф назначили Валеевой, так как у нее есть несовершеннолетние дети.

Сами исполнительницы опубликовали извинения, сказав, что не знали о политической подоплеке песни.

Также Валеева повторила оправдания в своем Инстаграме.

"Хочу высказаться по поводу последних событий с песней и всех оскорблений в мой адрес. Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещённой. И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно). Да! Я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске. Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю сама двоих детей. И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что как оказалось, значит эта песня?" - сказано в ее посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Валеева (@olga_rijjylya)

Ранее "Страна" писала, что "полиция" Крыма начала проверку из-за песни "Ой у лузі червона калина".

В 2022 году Валеева стала участницей конкурса "Королева красоты - Крым". В состязании красавиц, состоявшемся в Севастополе, было четыре номинации: "Маленькая королева красоты", "Юная королева красоты", "Мисс королева красоты" и "Миссис королева красоты". Абсолютной победительницей состязаний стала "Мисс королева красоты - Крым" Татьяна Мазуренко.

Незадолго до случая с Валеевой в Крыму участников свадьбы привлекли к ответственности за ту же песню.