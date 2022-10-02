"Миссис Крым" Валеева исполнила "Червону калину" в Симферополе. В российских соцсетях требуют ее наказать. Видео
Финалистка конкурса красоты "Королева красоты-Крым. Весна-2022" Ольга Валеева исполнила украинскую песню "Червона калина" (ее считают неофициальным гимном УПА).
Видео выложила к себе в сторис ее знакомая, на записи стоит геотег города Симферополь. Сейчас запись уже удалена, однако в аккаунте девушки осталось другое видео с Валеевой, которое сняли в той же обстановке.
Теперь в российских соцсетях требуют наказать Валееву.
Она стала известна после участия в конкурсе красоты, который проходил весной в аннексированном Крыму. Она дошла до финала, но не победила.
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