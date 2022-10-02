"Полиция" аннексированного Крыма проверяет видеозапись с песней "Червона калина", которую исполнила финалистка конкурса красоты полуострова Ольга Валеева, награжденная в прошлом году титулом "Миссис Крым".

Об этом официально сообщило "МВД Крыма".

Видео выложила к себе в сторис на Instagram ее знакомая, на записи стоит геометка города Симферополь. Сейчас запись уже удалена, однако в аккаунте девушки осталось другое видео с Валеевой, которое сняли в той же обстановке.

После публикации видео наказать Валееву требовали не только рядовые россияне в соцсетях.

"Советник крымского главы" Олег Крючков предложил отправить Валееву к ВСУ.

"Если человек так любит Украину - нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком в расположение украинской армии. Там она точно найдет применение всем своим талантам", - сказал Крючков.

Сама Валеева в своем Instagram пишет, что не знала о запрете на исполнение данной песни, которая является неофициальным гимном УПА и стала символом украинского сопротивления РФ, и назвала себя украинкой.

"Я знать не знала что эта песня с чем то связана и является какой-то запрещенной. И пели мы ее без всяких смыслов, подсмыслов и символов. Просто спели украинскую песню. Да, я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске! Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю сама двоих детей! И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что как оказалось, значит эта песня?", - написала Валеева.

В 2022 году Валеева стала участницей конкурса "Королева красоты - Крым". В состязании красавиц, состоявшемся в Севастополе, было четыре номинации: "Маленькая королева красоты", "Юная королева красоты", "Мисс королева красоты" и "Миссис королева красоты". Абсолютной победительницей состязаний стала "Мисс королева красоты - Крым" Татьяна Мазуренко.

Напомним, что недавно в Крыму участников свадьбы привлекли к ответственности за песню "Червона калина". Некоторых обязали заплатить штраф в 50 тысяч рублей, другие получили от 5 до 15 суток административного ареста.

Также мы публиковали видео, как под стенами Кремля сыграли песню "Ой у лузi червона калина". Чем закончилась эта история, неизвестна.

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