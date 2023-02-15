После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдут заседания Госдумы и Совета Федерации РФ.

Они состоятся на следующий день после послания - 22 февраля. Это годовщина признания Россией т.н "ДНР" и "ЛНР".

Как пишут российские СМИ, заседания будут внеплановыми.

По словам российского сенатора Вячеслава Тимченко, там собираются принимать законы об "интеграции новых регионов в правовое поле России".

Также в Кремле планируют провести масштабный митинг-концерт 22 февраля, накануне годовщины вторжения РФ в Украину. Мероприятие пройдет в Лужниках. Митинг станет продолжением послания Путина.

По данным СМИ, Путин после вторжения РФ в Украину стал все чаще использовать бронепоезд для дальних поездок. В РФ для него построили секретную железную дорогу, которая ведет к его резиденциям.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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