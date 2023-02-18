Риск эскалации конфликта в Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России в этой войне.

Об этом сегодня на конференции по безопасности в Мюнхене заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО должна продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.

"Это будет чрезвычайно опасно для нас", - отметил генсек.

Столтенберг также сказал, что российская угроза является глобальной, а НАТО будет использовать все возможные средства для защиты своих границ и обеспечения безопасности своих союзников.

Ранее генсек НАТО говорил, что Альянс должен быть готов к длительному противостоянию с РФ.

Напомним, что 21 февраля в Брюсселе НАТО, ЕС и Украина впервые проведут трехстороннюю встречу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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