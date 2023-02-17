Генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 февраля встретятся в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба военного Альянса.

Встреча запланирована на утро 21 февраля в штаб-квартире НАТО. После, в 12:45 по центральноевропейскому времени (13:45 по Киеву) участники рандеву проведут пресс-конференцию.

Это первая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС в таком трехстороннем формате.

Ожидается обсуждение для усиления партнерства и сотрудничества для защиты Украины и Европы.

Как отметил Дмитрий Кулеба, это будет первая встреча в трехстороннем формате между Украиной, ЕС и НАТО.

"Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы", - добавил глава МИД в своем Twitter.

Накануне, 20 февраля, Дмитрий Кулеба проведет встречу с министрами иностранных дел стран Европейского союза. Она будет предшествовать заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД.

Также он анонсировал большие события в ООН к годовщине вторжения.

Напомним, 15 февраля на встрече в Рамштайне страны НАТО подписали контракты о наращивании производства боеприпасов на фоне помощи Украине.