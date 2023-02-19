Война в Украине станет главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводят российские СМИ.

"Конечно, все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку "специальной военной операции", оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", - сказал Песков.

Путин обратится с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. По данным СМИ, он заявит о сплоченности россиян, их безоговорочной поддержке войны, уже традиционно расскажет о многополярном мире, антиколониальной политике России, об успешных примерах импортозамещения и успехах в борьбе с санкциями.

Ранее мы сообщали, что после послания президента РФ Федеральному собранию пройдут заседания Госдумы и Совета Федерации РФ. Они состоятся на следующий день после послания - 22 февраля, в годовщину признания Россией "ДНР" и "ЛНР". Как пишут российские СМИ, заседания будут внеплановыми.