Вторая часть послания президента РФ Владимира Путина, которое он зачитывал почти два часа, внутренняя социально-экономическая повестка. Но она непосредственно связана с поддержанием военного сектора и ВПК. А также с противодействием санкциям Запада.

Также Путин использует "антиолигархическую" риторику. Путин посвятил солидную часть послания этой теме и заявил, что население России с одобрением восприняло конфискацию яхт и активов тех бизнесменов, которые держали капиталы на Западе. И пожурил их за недальновидность ("я же предупреждал, что будут пыль глотать").

"Иными словами, Путин даёт понять, что противостояние с Западом будет длительным. Это значит, что и воевать с Украиной Россия рассчитывает, если потребуется, на дальнюю перспективу. По крайней мере, по расчетам Путина", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в послании Путин говорил и о якобы попытках Украины "получить ядерное оружие". Обвинил Запад в том, что он "упивается своим вероломством".

Кроме того, в послании Путина прозвучала практически прямая угроза Западу.

Также он прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину. Путин сказал, что при поставках Украине дальнобойных ракет РФ будет "дальше отодвигать угрозу от границ".