Нардепы Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод (бывшие члены ОПЗЖ) направили в Раду заявление о сложении депутатских полномочий.

Фото опубликовал телеграмм-канал парламента со ссылкой на спикера Руслана Стефанчука.

В своих заявлениях они ссылаются на "семейные обстоятельства".

Ранее "Страна" разбиралась, почему Королевская, Солод и ряд других депутатов уходят из Рады.

Королевская и Солод с начала вторжения отсутствовали в Украине и недавно прошел слух, что их хотят лишить гражданства, а затем и мандата, если они не вернуться в Киев. И они, видимо, решили сейчас сыграть на опережение, сложив мандаты самостоятельно. При этом, судя по всему, они останутся за границей.

Также в Раде ходят слухи, что мандат намерен сложить ещё один бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар, который в январе впервые с начала войны вернулся в Украину, после чего ему запретили выезд из страны.

Мы предполагали такое развитие событий ещё в январе, когда рассказывали, зачем Владимир Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам и нардепам.

К слову, в самой Раде, по наблюдениям "Страны", критическое настроение в отношении решения СНБО встречается даже у представителей пропрезидентского монобольшинства, а не только у оппозиционеров.