Депутаты Верховной Рады написали обращение к регламентному комитету Верховной Рады с требованием отстранить внефракционного депутата Гео Лероса от пяти заседаний за "нарушение правил депутатской этики".

Об этом сообщают источники "Страны" в аппарате Рады.

Речь идет о пленарном заседании 7 февраля, когда во время рассмотрения вопроса о назначении главой СБУ Василия Малюка Гео Лерос "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака", говорится в обращении.

"По процедуре регламентный комитет проголосует это обращение и направит на голосование парламента на ближайшей парламентской неделе. В результате Лерос будет отстранён от заседаний фактически до конца года, потому что заседания, которые сейчас идут в Раде, это по сути одно заседание - его не закрывают понедельно. Под обращением подписались 228 депутатов", - сообщает источник "Страны" в аппарате Рады.

Напомним, в Раде хотят наказывать Украинских депутатов за распространение информации о пленарных заседаниях ранее чем через час после их закрытия. В случае если нардеп нарушит такое требование, предлагает лишать нардепа права участвовать в пленарных заседаниях на срок до 5 дней.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде предлагают отменить празднование 8 Марта, Первомая и Дня Победы.