В Раде хотят установить срок, когда нардепам можно рассказывать о пленарных заседаниях
Украинских депутатов будут наказывать за распространение информации о пленарных заседаниях ранее чем через час после их закрытия.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Его подали 100 нардепов, в их числе и спикер ВР Руслан Стефанчук.
В случае если нардеп нарушит такое требование, предлагает лишать нардепа права участвовать в пленарных заседаниях на срок до 5 дней.
Напомним, ранее в "Слуге народа" критиковали нардепа Ярослава Железняка, который регулярно публикует информацию об итогах голосований в Раде. Также часто публикует информацию о голосованиях и нардеп Алексей Гончаренко.
Ранее мы писали, что в Верховной Раде хотят создать специальный офис по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.
Также мы сообщали, что 7 февраля Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - с 19 февраля 2023 года. Это уже шестое голосование по продлению военного положения.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.