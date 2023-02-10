Украинских депутатов будут наказывать за распространение информации о пленарных заседаниях ранее чем через час после их закрытия.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Его подали 100 нардепов, в их числе и спикер ВР Руслан Стефанчук.

В случае если нардеп нарушит такое требование, предлагает лишать нардепа права участвовать в пленарных заседаниях на срок до 5 дней.

Напомним, ранее в "Слуге народа" критиковали нардепа Ярослава Железняка, который регулярно публикует информацию об итогах голосований в Раде. Также часто публикует информацию о голосованиях и нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде хотят создать специальный офис по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Также мы сообщали, что 7 февраля Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней - с 19 февраля 2023 года. Это уже шестое голосование по продлению военного положения.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.