Верховная Рада 7 февраля не смогла принять законопроект №7198, вводящий механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. Голосование было перенесено на следующее заседание парламента.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале.

По его словам, законопроект не удалось принять из-за внесения поправок.

"Парламент начал рассматривать в целом закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства... но застрял на правках... решение (и голосование) будет в следующий пленарный день", - написал Железняк.

Напомним, что законопроект предусматривает, что в Украине планируется ввести механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. В Раде планируют разрешить наследникам подавать на компенсацию за разрушенное жилье.

Власти также намерены установить четкий алгоритм, по которому будет определен порядок подачи заявки на компенсацию, механизм ее рассмотрения и принятия решения, а также времени процесса.

Ранее "Страна" писала, кто получит приоритет на компенсацию за разрушенное жилье по законопроекту Мининфраструктуры.