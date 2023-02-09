В Верховной Раде хотят создать специальный офис по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Об этом сообщил в четверг, 9 февраля, председатель парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Выполнение рекомендаций Европейской комиссии – это только первый этап нашего пути к Европейскому Союзу, к полноценному членству в ЕС. После этого мы ожидаем открытия полноценных переговоров о нашем членстве в Европейском Союзе. По результатам этих переговоров Украина получит ряд направлений, по которым мы должны усовершенствовать наше законодательство.

Но даже не дожидаясь этого решения о переговорах по поводу полноценного членства, парламент уже начинает работать: мы создаем парламентский офис, который будет заниматься вопросами приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза", – сказал Стефанчук.

Кроме того, спикер проинформировал, что Рада подписала меморандумы "с большим количеством парламентов Европейского Союза, которые будут помогать приближать законодательство Украины к законодательству ЕС".

По его словам, парламентарии работают на опережение, а получив дорожную карту движения Украины к ЕС после открытия переговоров о полноценном членстве, приступят к выполнению "этих конкретных 35-ти направлений".

Ранее мы писали, что вице-президент Европарламента Катарина Барли отрицает возможность скорого вступления Украины в ЕС.

Также "Страна" рассказывала, что после саммита Украина-ЕС в Киеве Евросоюз "мягко притормозил" разговоры об ускоренном членстве Украины.