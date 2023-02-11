В Верховной Раде Украины готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны страны в случае военного положения.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая в интервью украинским медиа.

"Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении военного министром обороны в условиях военного положения", - сказала Безуглая.

По ее словам, изменения были проработаны в рамках большого законопроекта. Нардеп уточнила, что фракция хочет устроить голосование по принятию этих изменений в срочном порядке.

"Те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы их были подать на рассмотрение в сессионном зале и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения", - сказала Безуглая.

Тема назначений и отставок в Минобороны всколыхнулась после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В Украине пошли разговоры о замене действующего министра Кириллом Будановым. Однако назначению Буданова мешает закон, не позволяющий утверждать главой Минобороны военного человека.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая подтвердила прогноз об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.

Из-за Резникова обострился конфликт между лидером фракции СН Давидом Арахамией и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Арахамия провел решение фракции об отставке Резникова, при том что последний является доверенным лицом Ермака. И теперь глава ОП тормозит перестановку.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему остановилась отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины.