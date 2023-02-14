В Верховной Раде предлагают отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня победы. Соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарии Оксана Савчук (избиралась от "Свободы"), ряд депутатов от "Голоса" - Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также "Слуга народа" Ростислав Тистык.

В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной - День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения Леси Украинки.

Выходным днем предлагается сделать 9 марта - день рождения Тараса Шевченко.

Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. По их проекту следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день.

Также в проекте сказано о том, что можно сделать выходным второе воскресенье мая, в честь Дня матери.

Напомним,, еще в сентябре 2021 года Институт нацпамяти предлагал отменить выходные на 8 марта и 1 мая.

Также мы писали о том, что украинцы выбрали день празднования Рождества в рамках опроса в "Дие".