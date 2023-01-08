Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в соцсетях поздравил своих подписчиков с зимними праздниками, разместив семейное фото с супругой Юлией и сыном Русланом.

Соответствующий пост опубликован на странице Виталия Кима в Instagram.

На снимке Ким позирует в футболке с псом-сапером Патроном, который жмет лапу английскому бульдогу в благодарность за военную помощь.

Ранее мы писали, что в Украине сняли мультипликационный сериал про пса Патрона - знаменитого помощника черниговских саперов. Первая серия вышла 7 января.

Напомним, c первых дней войны пёс Патрон, помощник черниговских саперов, заслужил всенародную любовь. Пес ежедневно помогает пиротехникам разминировать освобожденные территории Черниговщины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.