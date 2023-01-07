В Украине сняли мультипликационный сериал про пса Патрона - знаменитого помощника черниговских саперов. Первая серия вышла 7 января.

Пока на YouTube-канале "Patron the dog" размещен только тизер и первая серия мультфильма под названием "Разрушенный мост". Оба видео набрали 12 и 11 тысяч просмотров соответственно.

Помимо пса Патрона, среди персонажей мультсериала есть и другие животные - например, кот Том, - а также зловещее существо по имени Бубух. Бубух то и дело пытается заложить взрывоопасные устройства, а пес Патрон срывает его злодейские планы и обезвреживает мины.

Саундтрек к мультсериалу про пса Патрона написала украинская группа Karta Svitu. Там поется: "Пес Патрон, Пес Патрон бубухам зробить прочухон".

Напомним, c первых дней войны пёс Патрон, помощник черниговских саперов, заслужил всенародную любовь. Пес ежедневно помогает пиротехникам разминировать освобожденные территории Черниговщины.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" выпустила новую марку "Пес Патрон". С самого утра в день старта продаж за ней выстроилась очередь у главпочтамта.

Также "Страна" рассказывала, что в сентябре прошлого года в Киеве наградили военных собак, помогающих защищать Украину. Не обошлось и без Патрона.