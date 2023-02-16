Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Виктор Медведчук предложил президенту РФ Владимиру Путину создать из захваченных территорий "вторую Украину".

Об этом он сообщил в интервью BBC.

"У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину ". Этот план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", - заявил Данилов.

Цель России, по его мнению, в ближайшее время сделать все, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею раздела Украины.

По его словам, идеей создания двух стран занимаются некие люди, которые "обслуживали Януковича", представители депутатского корпуса в Раде, их политтехнологи, "которые живут в нашей стране", а также люди, готовившие Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия в 1994 году.

"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", - сказал Данилов.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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