Вчера Виктор Медведчук впервые с момента обмена пленных, в результате которого он оказался в России, вышел в публичную плоскость и опубликовал большую статью в газете "Известия" о войне в Украине.

Главная мысль в ней содержалась в самом конце и звучала как призыв создать новое украинское политическое движение "сторонников мира" и тех, кто "не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".

"Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду", - написал Медведчук.

В российской блогосфере этот призыв был истолкован как предложение Медведчука создать "правительство Украины в изгнании" во главе с самим собой и вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию.

Вот что по этому поводу написал один из самых известных российских военкоров Александр Коц: "Нужно было продраться через миллиард раз озвученную тонну банальностей, чтобы все понять в трех последних абзацах. Виктор Владимирович метит на роль главы "правительства Украины в изгнании"… И почему-то считает, что мир должен услышать этих людей. Виктор Владимирович, если у вас не удалось достучаться до мира в почти легальном политическом поле Украины, почему вы решили, что у вас получится это сделать за его пределами? С чего вы решили, что этот мир начнет "играть честно, никого не обманывать, не напускать туману и не пытаться заработать на чужой крови". Что за утопия? Никакой демократической или лояльной Украины с дружественным политическим движением нам с 24 февраля не надо. Хватит. Наигрались мы в это".

Но вариант, что российское руководство захочет сыграть в такую игру теоретически все-таки существует. И связан он не только с близкими отношениями Медведчука с Путиным, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Кремль любит продвигать тезис, что он сейчас делает с Украиной то, что раньше США делали с другими странами (например, с Югославией и Косово).

А потому может скопировать еще один ход, ранее применяемый американцами в отношении недружественных к ним режимов. Запустить проект под условным названием "русский Гуайдо" (Хуан Гуайдо – лидер венесуэльской оппозиции, которого страны Запада одно время признавали "легитимным правителем" страны). Или "наша Светлана Тихановская" (в честь основного конкурента Лукашенко на выборах президента Беларуси в 2020 году, которую затем на Западе принимали на уровне практически как руководителя государства).

Медведчук в рамках "главы украинского правительства в изгнании" также может развить международную активность. Например, обсудить свой "мирный план" на встрече с Лукашенко. Или же по телефону с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Не откажутся с ним пообещаться наверняка и представители Эритреи. Да и в конце концов никто не запретит Путину включить Медведчука в российскую делегацию на очередной саммит ШОС, чтобы тот засветился на фото в окружении президентов других стран.

Практического эффекта от таких движений будет, естественно, мало, но если в Кремле сочтут это "годным троллингом" американцев, то вполне могут запустить сериал "русский Гуайдо" с Медведчуком в главной роли.

Напомним, 13 января Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина.