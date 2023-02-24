СБУ заявила, что задержала "смотрящего" за Кривым Рогом, одного из лидеров криминальной среды региона, неоднократно осужденного криминального авторитета.



По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, задержанный - это Овчаренко Александр Викторович (уголовное прозвище – "Хипак"), 28.01.1958 г.р., уроженец Кривого Рога, гражданин Украины.

"Именно он причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса. Для этого участвовал в разрешении искусственных конфликтов, создаваемых для местных предпринимателей подконтрольными ему преступными группировками. За разрешение "спора" уголовник получал свой "процент" от общей суммы "выбитых" денег. В случае отказа уплачивать "долги", участники банд угрожали пострадавшим и их родственникам насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества", - заявили в СБУ.



Кроме того, по данным спецслужбы, злоумышленник был на постоянном контакте с представителями преступной среды РФ, в том числе с российскими "ворами в законе".



Сотрудники СБУ задокументировали факты незаконной деятельности фигуранта и задержали его на попытках очередного получения денег за решение спорных вопросов с бизнесом.



Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).



Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.



Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

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