НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему нардепу, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба Одесскому припортовому заводу.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По неофициальным данным речь идёт об экс-нардепе от БПП Александре Грановского.

НАБУ сообщает, что экс-депутат парламента организовал схему, по которой завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ".

Фамилия бывшего депутата не сообщается, но два года назад подозрение на такую же сумму выдвигалось бывшей помощнице нардепа 8 созыва от фракции БПП Александра Грановского.

Во времена президентства Порошенко это был очень влиятельный депутат. Его называли "смотрящим" за судебной системой Украины.

После прихода к власти Зеленского он уехал за границу.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что НАБУ направило в суд дело нардепа Анны Колесник, которую подозревают в недостоверном декларировании.