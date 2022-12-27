Глава департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель в комментарии "Стране" рассказал подробности задержания воров в законе Умки (Сергея Олейника) и Лаши Свана (Лаши Джачвлиани).

По его словам, воры в законе были арестованы в отделении полиции.

"Олейник и Джачвлиани были вызваны в полицию, чтобы ознакомиться с делом. И там же на месте были задержаны по новому эпизоду - организация и участие в преступном собрании (так называемом воровском сходе - Ред.). ДСР (Департамент стратегических расследований - Ред.) несколько месяцев документировал факты, чтобы вручить подозрения по этой статье. Ранее Умку задерживали по другому уголовному делу и решением суда он был освобожден под залог. Домашнего ареста у него не было. Лаша Сван имел ограничение - ночной домашний арест. И он его не нарушал. Задержание обоих воров в законе проходило одновременно", - сообщил "Стране" Андрей Рубель.

Ранее "Страна" писала о факте задержания авторитетных воров.

Как мы рассказывали, Сергей Олейник – глава мощнейшего украинского криминального днепровского клана. Он дружит с Игорем Коломойским и ведет совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским (более известным по кличке Нарик).