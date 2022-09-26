СБУ сообщает, что обезвредила в Одессе преступную группировку так называемого Сухумо-Кутаисского клана, которой руководил подсанкционный "вор в законе" "Антимос", который недавно умер.

Среди задержанных – действующий сотрудник одного из региональных правоохранительных органов, говорится в сообщении.

"Злоумышленники терроризировали юг Украины и "выбивали" деньги из местных предпринимателей. Если те отказывались платить дань, к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Стране" источники, задержание состоялось несколько дней назад. Сотрудники СБУ уже около полугода вели разработку ОПГ, которая выступала от имени Антимоса. Всего в ОПГ входило трое человек, в том числе один полицейский в звании капитана.

В течении последнего месяца члены ОПГ пытались выбить несуществующий долг от одесского предпринимателя, представляясь при этом представителями вора в законе Антимоса. Предприниматель написал заявление в СБУ о попытке вымогательства. Во время очередной встречи предпринимателя с членами ОПГ, их задержали. При этом член ОПГ - полицейский, во время встречи обеспечивал "безопасность" бандитов - стоял "на шухере".

Отметим, в конце 2016 года "Антимос" вернулся в Одессу. До своей депортации из Украины в 2009 году, он по праву считался королем криминальной Одессы и "смотрящим по городу".

Что происходит в криминальном мире Одессы и кто теперь может претендовать на роль нового смотрящего - мы подробно писали здесь.