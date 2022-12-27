Как стало известно "Стране" из своих источников в правоохранительных органах, сегодня в Киеве задержаны два известных "вора в законе" - "Умка" (Сергей Олейник) и "Лаша Сван" (Лаша Джачвлиани).

"Умка" уже задерживался в августе этого года.

Также его задерживали и в прошлом году. Тогда он даже провел некоторое время в СИЗО, однако затем был выпущен судом под ночной домашний арест.

Сергей Олейник (Умка) – глава мощнейшего украинского криминального "днепровского" клана. Дружит с Игорем Коломойским, ведет совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским (он же Нарик).

Ранее "Страна" писала, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны. Помимо прочего, украинцы промышляют мародерством, торговлей оружием и вывозом мужчин за границу.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.