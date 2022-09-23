15 сентября в Турции скончался 65-летний вор в законе Антимос Кухилава, известный по прозвищам Антик и Дед. Криминальный авторитет долгие годы считался смотрящим по Одессе. Однако последние годы значительно утратил контроль над городом по многим причинам.

"Страна" выяснила, что происходит в криминальном мире Одессы и кто может претендовать на "должность" смотрящего.

Криминальная ситуация в Одессе. Общий план

После начала вторжения России в Украину 24 февраля уровень преступности по многим параметрам понизился – особенно в сферах, которые контролировали организованные криминальные группировки и воры в законе. Это констатировал 27 июля на брифинге глава уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадим Дзюбинский.

Правоохранители в первую очередь объясняют это явление введением комендантского часа в большинстве прифронтовых городов Украины, сухого закона и запрета продажи алкоголя после определенного времени, а также массовыми фильтрационными мероприятиями, в том числе при помощи блокпостов на дорогах и усиления патрулирования улиц полицией совместно с частными охранными агентствами и гражданскими организациями.

Впрочем, при общем падении уровня преступности некоторые виды криминала остались на прежнем, довоенном уровне, а некоторые, наоборот, выросли в разы.

По словам источников "Страны" в одесской полиции и СБУ, в десятки раз выросло количество создателей нелегальных переходов через границу из Украины.

А также количество доморощенных лабораторий по производству синтетических наркотиков. Активно заработали анонимные интернет-каналы по торговле "синтетикой": закладчиков и ищущих закладки зелья наркозависимых задерживают ежедневно.

Многократный рост попыток создания "окон" на границе для желающих выехать из Украины вполне объясним войной.

Повышение количества подпольных нарколабораторий также объяснимо: с началом войны был перекрыт традиционный канал поставок наркотиков морем из-за границы – опиатов из "золотого треугольника" в Азии через Турцию и Грузию и кокаина из Латинской Америки. К слову, оптовая цена кокаина и героина в Украине после начала войны многократно возросла. Считавшийся наркотиком для мажоров кокаин сейчас в Одессе и Киеве в рознице стоит до 250 долларов за грамм, при довоенной цене в 150–170 долларов за грамм. Героин тоже значительно вырос в цене.

Зато на черном рынке появилось огромное количество "синтетики", которую буквально на коленке делают в промышленных масштабах из вполне безобидных составляющих в подпольных лабораториях. О выявлении таких подпольных наркозаводиков часто рапортует Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Кроме того, естественно, процветает нелегальная торговля оружием, которого на руках сейчас очень много.

Одесса без смотрящего. Полиция и СБУ "перекрасили" город

Собственно, Одесса и до смерти Антимоса Кухилавы уже несколько лет оставалась городом, в котором роль смотрящего от организованной преступности фактически была вакантной. Дело в том, что Кухилаву депортировали и лишили украинского паспорта еще в 2006 году, и он дистанционно пытался управлять криминальным миром в Одессе. Но фактически ему это не удалось, и он вплоть до своей смерти в 2022 году так и остался в роли номинального "смотрящего" как британский король: правил, но не управлял, исполняя чисто декоративную функцию. Его личным бизнесом управлял его сын, регулярно приезжая в Одессу.

В 2017 году Антимосу удалось ненадолго посетить город и даже вновь получить украинский паспорт. Но это уже ничего не изменило.

В 2021 году Кухилаву внесли в перечень СНБО как вора в законе, перекрыв ему доступ в Украину и Одессу.

Вся эта ситуация еще в 2010-х годах послужила основанием для начала войны нескольких воровских кланов за влияние над Одессой.

На контроль над городом в разные годы претендовали несколько влиятельных воров в законе: Омар Бекаев по кличке Омар Уфимский, Миндия Горадзе по кличке Лавасоглы Батумский, а также Надир Салифов по кличке Лоту Гули. Однако после ареста в РФ Омара Уфимского, убийства Лоту Гули в Турции и запрета въезда в Украину для Миндии Горадзе трон смотрящего по Одессе формально до его смерти оставался у вора Антика.

Интересно, что кроме Антика в Одессе также постоянно проживал ныне покойный влиятельный вор в законе по кличке Полтава – Владимир Дрибный. Однако он никогда не претендовал на роль криминального короля, занимая не менее важную должность – держателя общака по югу Украины.

Также в Одессе до войны жил и действовал вор по кличке Шарик – Валерий Шеремет. Но этот вор контролировал Херсонскую и Николаевскую области, а также Автономную республику Крым, создав там мощный синдикат квартирных воров, автоугонщиков и бандитов-вымогателей. В 2019 году синдикат атаковала полиция, задержав его и подельников. Впрочем, Шарик пробыл под стражей недолго, вышел на свободу, а перед войной выехал к семье в Германию.

Не менее влиятельным в преступном мире Одессы традиционно считался чеченский авторитет Халед Мусаев. Однако, по информации "Страны" в полиции, Халед после начала войны отошел в сторону от криминальных дел, занявшись волонтерской деятельностью.

Впрочем, и до войны интересы Халеда Мусаева были не в традиционно воровской сфере вроде квартирных краж, автоугонов и вымогательств. Мусаев, по мнению полицейских, более заботился о своем имидже авторитета, не без оснований сложившемся в конце 1990-х, на самом деле давно занимаясь вполне легальным бизнесом.

После смерти Антимоса, по информации "Страны" в криминальных кругах, вопрос о занятии поста смотрящего еще не обсуждался в воровских кланах.

"По большому счету, ворам сейчас не до этого. Так, позиции украинских воров значительно ослабли в самой Украине из-за полицейских акций и военного положения. Также у украинских воров сейчас нет взаимопонимания с российскими ворами. Дело усугубляет то, что между несколькими воровскими кланами, которые находятся за рубежом, идет давняя война. Также нет общего мнения воров по вопросам войны в Украине, а также действиям воров во время войны. В Украине мощно давят любые криминальные кланы, в стране остались считанные единицы воров в законе вроде Леры Сумского, который фактически ушел в тень и старается не светиться. Заезжих воров и их представителей отслеживают сразу несколько управлений полиции, которые негласно конкурируют между собой за показатели раскрываемости", - рассказал сотрудник одесского уголовного розыска полиции Н.

Три банды и СИЗО. Контрабанда, кражи и интернет-аферы

Впрочем, вне контроля воров и правоохранителей остались несколько организованных преступных одесских группировок, которые и после начала войны продолжили работать. Но в несколько меньших масштабах, чем до войны, и гораздо осторожней. В их числе три ОПГ, одну из которых условно называют в полиции "молодыми азербайджанцами", вторую - "гагаузской", а третью - "бессарабской" или "южной". Последняя - это ОПГ Олега Попеску по кличке Румын.

По информации источников в полиции, после начала войны в криминальном клане одесских выходцев из Азербайджана произошел раскол: старая гвардия заняла украинскую патриотическую позицию, постановив прекратить криминальные действия в Одессе. Старым авторитетам противопоставили свою позицию молодые члены этнической ОПГ, которые решили, что будут "работать", то есть заниматься преступной деятельностью "при любой власти".

Впрочем, после начала войны деятельность молодого крыла этой ОПГ выразилась в попытках контроля над рыночными торговцами азербайджанского происхождения и вымогательства.

Более серьезные проблемы с этнической ОПГ, состоящей из уроженцев украинской Гагаузии: члены группировки по-прежнему занимаются кражами у местных фермеров. В основном дорогостоящих удобрений и собранного урожая зерна, а также угонами сельскохозяйственной техники. Пытаются промышлять члены этой ОПГ и на промрынке "7-й километр", однако после начала войны бизнес на рынке упал в разы, товаров и выручки стало в десятки раз меньше. А контроля полиции – в разы больше.

К слову, после начала войны, летом, в Одессу пытались заехать две бригады "гастролеров" - квартирных воров и угонщиков. Однако обе ОПГ были оперативно вычислены и задержаны еще на подъезде к городу. Интересно, что, в отличие от других прифронтовых городов, одесская полиция довольно быстро справилась с мародерством и кражами из квартир и домов уехавших за границу одесситов, в результате чего доля таких преступлений стала мизерной.

Также одесская полиция и СБУ несколько дней назад вплотную занялись давней проблемой доминирования "южной" ОПГ Румына – Олега Попеску. Ему и троим его подельникам, "командирам звеньев" банды, одесский Киевский суд заочно объявил меру пресечения – содержание под стражей. О деятельности "Южной" ОПГ Румына "Страна" неоднократно писала.

Впрочем, заочное решение суда о взятии под стражу Румына пока не очень повлияло на деятельность его банды.

Сам Олег Попеску, сменив фамилию на Ризеу, а также паспорт на румынский, дистанционно руководит бандой из румынского города Галац. По информации "Страны", в Рени Одесской области на границе с Румынией вовсю действуют как минимум два мощных канала контрабанды, которые контролирует Олег Попеску при помощи местных чиновников.

Контрабандный канал специализируется на ввозе псевдо-волонтерских товаров гуманитарного профиля – продуктов. Также по этому каналу в Украину заезжают молдавские контрафактные сигареты. А из Бессарабии по этим каналам в Европу уходит традиционный бессарабский наркотик – марихуана. Также ОПГ Румына по-прежнему пытается контролировать бессарабских фермеров и пытается взять под контроль торговлю и вывоз зерна, который с начала войны в основном (до старта вывоза зерна из портов Большой Одессы) проходил через Бессарабию на Румынию и далее на Европу и Ближний Восток.

Помимо действий этих ОПГ, после войны в десятки раз вырос уровень интернет-мошенничеств.

По словам источников "Страны" в одесской полиции, в половине случаев сетевых афер, в основном фальшивых продавцов несуществующих товаров и "волонтеров", - это дело рук заключенных и подследственных из одесских СИЗО и колонии усиленного режима №14.

"СИЗО и зона №14 активно работают в этом направлении. Большая часть случаев мошенничеств исходят из следственного изолятора, смотрящим которого является авторитет по кличке Рома Батумский. Также есть факты, когда в изолятор тащили наркотики, но организаторы были задержаны (это подтверждается информацией ДСР НПУ - Ред.). Зона усиленного режима №14, там смотрящий по кличке Крава, "работает" по интернет-мошенничествам реже, уровень надзора администрации над контингентом там поставлен лучше. Но большая часть случаев интернет-мошенничеств принадлежит аферистам, которые находятся на свободе – они часто работают в спайке с подследственными в СИЗО. Уровень кибер-преступности сейчас просто зашкаливает, соответствующее подразделение полиции работает на износ, но уровень не падает", - пояснил сотрудник одесской прокуратуры Ю.