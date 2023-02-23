Полиция продолжает задерживать участников знаменитой "сходки" под рабочим названием "в гостях у медведя" - дня рождения "вора в законе" Сергея Олейника (по прозвищу "Умка"), обозначенной правоохранителям как "воровская сходка".

В этот раз подозрение (по ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса) вручили ещё одному "вору в законе", участнику санкционного списка СНБО по прозвищу "Рамаз Багдадский".

Об этом сообщает источник "Страны" в Нацполиции.

"Раньше по этому делу подозрение огласили трём субъектам повышенного преступного влияния в статусе "вор в законе". Два других были задержаны в декабре и сейчас находятся под стражей", - уточнил глава Департамента стратегических расследований Нацпола Андрей Рубель.

Он напомнил, что за организацию и участие в преступной группе подозреваемым угрожает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщала ранее "Страна", в конце декабря были задержаны "воры в законе" Сергей Олейник (прозвище "Умка") и Лаша Джачвлиане (по кличке "Лаша Сван"). Позже "вор в законе" "Полик" также получил подозрение за участие в так называемой "сходке".

"Страна" рассказывала про операцию по задержанию воров в законе Умки и Лаши Свана и публиковала фото.