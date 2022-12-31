Вор в законе по кличке "Неделя" или "Андрей Львовский"(49-летний уроженец Самборского района Львовской области Андрей Недзельский) вышел на свободу после своего задержания весной 2022 года на территории Италии.

Об этом сообщает "Детектив-инфо".

На основании европейского ордера на арест для экстрадиции 28 марта его арестовали сотрудники пограничной полиции на севере Италии – на территории муниципалитета Курмайор.

В материалах суда указано, что по состоянию на сегодняшний день, максимальный срок содержания Недзельского под стражей на Апеннинах завершился и "ему избрана другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы".

Запрос на экстрадицию "Недели" поступил от украинского Офиса генпрокурора в Италию еще 15 апреля. Но решения об экстрадиции итальянцами до сих пор не принято.

В Украине Андрею Недзельскому инкриминируется совершение расстрела осенью 2009 года в центре Киева криминального авторитета Александра Семенова по прозвищу "Кацап", а также незаконное владение оружием и использование поддельных документов.

Напомним, в октябре 2021 года попытка украинских правоохранителей экстрадировать в Украину вора в законе Андрея Недзельского по кличке "Неделя" завершилась провалом.

Мы также писали о том, что бронированный автомобиль криминального авторитета "Недели", который ранее конфисковали на нужды армии, спас жизнь бойцам спецназа полиции "Корд".